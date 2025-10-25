Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes

Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes samedi 25 octobre 2025.

Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 25 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

on vous propose de venir danser sur le spectacle de Mamiléna

Samedi 25 octobre nous vous proposons le spectacle de Milena Leclere, « Mamiléna »

Venez danser en famille à partir de 16h30 au Parquet de Bal

Si l’envie vous prend vous pouvez venir prendre votre goûter au Cercle celtique, une petite restauration sera sur place.

Gratuit pour les enfants qui ont – de 5ans, 3€ pour les autres participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-25T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-25T18:00:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/yaouankiz-2025

Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine