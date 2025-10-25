Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes
Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes samedi 25 octobre 2025.
Bal des Familles Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes Rennes Samedi 25 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine
on vous propose de venir danser sur le spectacle de Mamiléna
Samedi 25 octobre nous vous proposons le spectacle de Milena Leclere, « Mamiléna »
Venez danser en famille à partir de 16h30 au Parquet de Bal
Si l’envie vous prend vous pouvez venir prendre votre goûter au Cercle celtique, une petite restauration sera sur place.
Gratuit pour les enfants qui ont – de 5ans, 3€ pour les autres participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-25T16:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-25T18:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/cercle-celtique-de-rennes/evenements/yaouankiz-2025
Parquet de Bal- Cercle Celtique de Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine