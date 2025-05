Bal des fraiseuses – Tour-de-Faure, 25 mai 2025 15:30, Tour-de-Faure.

Lot

Bal des fraiseuses Foyer rural Tour-de-Faure Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 15:30:00

fin : 2025-05-25

Date(s) :

2025-05-25

Le bal des fraiseuses fait son grand retour à Tour-de-Faure ! Cette animation populaire rend hommage aux bals d’après-cueillette des années 50-60. Deux temps forts rythmeront la soirée une prestation des élèves de l’école de musique du Grand Cahors suivie d’un bal musette avec Fabienne Souques. L’événement est aussi l’occasion de découvrir la pépinière locale et de participer à un concours de molki.

Organisé par Les Amis de Saint-Cirq en partenariat avec les communes de Tour-de-Faure et Saint-Cirq-Lapopie.

– 15h30 Visite de la pépinière « Des racines et des graines »

– 16h Ouverture de la buvette

– 16h30 Visite de la pépinière

– 17h à 19h Bal avec l’école de musique du Grand Cahors

– 20h Bal musette avec Fabienne Souques

– Concours de molki en parallèle

Entrée gratuite

– Buvette consommations payantes

– Restauration offerte (soupe à l’oignon, amuse-gueules, fraises) .

Foyer rural

Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie

English :

The bal des fraiseuses is back in Tour-de-Faure! This popular event pays tribute to the post-harvest balls of the 50s and 60s. The evening will feature two highlights: a performance by students from the Grand Cahors music school, followed by a musette ball with Fabienne Souques. The event is also an opportunity to discover the local nursery and take part in a molki competition.

Organized by Les Amis de Saint-Cirq in partnership with the communes of Tour-de-Faure and Saint-Cirq-Lapopie.

German :

Der Ball der Fräsen kehrt nach Tour-de-Faure zurück! Diese beliebte Veranstaltung ist eine Hommage an die Bälle nach der Ernte in den 50er- und 60er-Jahren. Zwei Höhepunkte bestimmen den Rhythmus des Abends: ein Auftritt von Schülern der Musikschule Grand Cahors, gefolgt von einem Musette-Ball mit Fabienne Souques. Die Veranstaltung bietet außerdem die Gelegenheit, die örtliche Baumschule zu entdecken und an einem Molki-Wettbewerb teilzunehmen.

Organisiert von Les Amis de Saint-Cirq in Partnerschaft mit den Gemeinden Tour-de-Faure und Saint-Cirq-Lapopie.

Italiano :

Il bal des fraiseuses torna a Tour-de-Faure! Questo evento popolare rende omaggio ai balli post-raccolta degli anni ’50 e ’60. La serata prevede due momenti salienti: un’esibizione degli studenti della scuola di musica di Grand Cahors e un ballo delle fraiseuses con Fabienne Souques. L’evento è anche l’occasione per scoprire il vivaio locale e partecipare a una gara di molki.

Organizzato da Les Amis de Saint-Cirq in collaborazione con i comuni di Tour-de-Faure e Saint-Cirq-Lapopie.

Espanol :

¡Vuelve el bal des fraiseuses a Tour-de-Faure! Este popular acontecimiento rinde homenaje a los bailes postcosecha de los años 50 y 60. La velada tendrá dos momentos estelares: una actuación de los alumnos de la escuela de música de Grand Cahors, seguida de un baile de musette con Fabienne Souques. El evento será también la ocasión de descubrir el vivero local y participar en un concurso de molki.

Organizado por Les Amis de Saint-Cirq en colaboración con los municipios de Tour-de-Faure y Saint-Cirq-Lapopie.

L’événement Bal des fraiseuses Tour-de-Faure a été mis à jour le 2025-05-11 par OT Cahors Vallée du Lot