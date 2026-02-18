Bal des Jeunes Agriculteurs de Sarrebourg

Salle de la plage Langatte Moselle

Tarif : 33 EUR

33

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07 23:59:00

Date(s) :

2026-03-07

Venez participer au bal des JA ! Réservation par téléphone pour la soirée + repas (assiette de charcuteries, rôti de veau et ses accompagnements, fromages et vacherin glacé) ou entrée sans repas possible une heure avant minuit (payant).L’animation musicale est assurée par le groupe Nuance.Adultes

33 .

Salle de la plage Langatte 57400 Moselle Grand Est +33 6 14 58 15 19

English :

Come and join in the JA ball! Reservations by telephone for the evening + meal (charcuterie platter, roast veal with accompaniments, cheese and vacherin glacé) or entry without meal possible one hour before midnight (chargeable), with musical entertainment by the Nuance band.

L’événement Bal des Jeunes Agriculteurs de Sarrebourg Langatte a été mis à jour le 2026-02-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG