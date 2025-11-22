Bal des jeunes agriculteurs Pontailler-sur-Saône

Bal des jeunes agriculteurs

Gymnase Pontailler-sur-Saône Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-22

Début : 2025-11-22 21:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Préparez-vous à une soirée de folie

Ambiance garantie, musique entraînante, convivialité et bonne humeur au rendez-vous

Buvette sur place

Entrée gratuite .

Gymnase Pontailler-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 86 85 57

