Bal des jeunes agricultures

Waldweistroff Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 19:30:00

Cette année, l’association des Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains avance le bal d’une semaine.

Le traiteur Lefèvre, en collaboration avec les JA, vous propose cette année une belle pièce de bœuf en plat principal, précédée d’une généreuse assiette de charcuteries locales, et suivie de bons fromages ainsi que de desserts préparés avec amour par vos JA préférés.

La soirée est animée par DJ Podium Lightix.

Vous êtes attendus nombreux pour partager ce moment convivial et gourmand!

Réservations par téléphone auprès de Greg.Tout public

Waldweistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 95 04 28 43

English :

This year, the Jeunes Agriculteurs de Sierck-les-Bains association is bringing the ball forward by a week.

This year, caterer Lefèvre, in collaboration with the JA, is offering a fine piece of beef as the main course, preceded by a generous plate of local charcuterie, and followed by fine cheeses and desserts lovingly prepared by your favorite JA.

The evening is hosted by DJ Podium Lightix.

We look forward to seeing you there to share this convivial and gourmet moment!

Reservations by phone with Greg.

L’événement Bal des jeunes agricultures Waldweistroff a été mis à jour le 2026-03-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME