Bal des jeunes Salle des fêtes Ainay-le-Château

Bal des jeunes

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Samedi 15 août le Comité des Fêtes d’Ainay le Château organise le bal des jeunes en soirée à la salle des fêtes d’Ainay.

Ambiance conviviale garantie!

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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05

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English :

On Saturday August 15, the Comité des Fêtes d’Ainay le Château organizes the Youth Ball in the evening at the Ainay village hall.

Friendly atmosphere guaranteed!

L’événement Bal des jeunes Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme