Bal des jeunes Salle des fêtes Ainay-le-Château
Bal des jeunes Salle des fêtes Ainay-le-Château samedi 15 août 2026.
Bal des jeunes
Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août le Comité des Fêtes d’Ainay le Château organise le bal des jeunes en soirée à la salle des fêtes d’Ainay.
Ambiance conviviale garantie!
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Salle des fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 90 05
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English :
On Saturday August 15, the Comité des Fêtes d’Ainay le Château organizes the Youth Ball in the evening at the Ainay village hall.
Friendly atmosphere guaranteed!
L’événement Bal des jeunes Ainay-le-Château a été mis à jour le 2026-03-24 par Montluçon Tourisme
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