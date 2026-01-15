Bal des Jeunes Salle des fêtes Félines
Bal des Jeunes Salle des fêtes Félines samedi 7 février 2026.
Bal des Jeunes
Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire
Début : 2026-02-07 22:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le Comité d’Animation propose un bal disco ouvert à tous en soirée à la salle des fêtes de Félines, animé par le DJ Aurélien Béreaux
Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25 felinesanime43@gmail.com
English :
The Comité d’Animation proposes a disco ball open to all in the evening at the Félines village hall, hosted by DJ Aurélien Béreaux
L’événement Bal des Jeunes Félines a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay