Bal des Jeunes Salle des fêtes Félines

Bal des Jeunes

Salle des fêtes Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 22:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le Comité d’Animation propose un bal disco ouvert à tous en soirée à la salle des fêtes de Félines, animé par le DJ Aurélien Béreaux

Salle des fêtes Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 28 80 25 felinesanime43@gmail.com

English :

The Comité d’Animation proposes a disco ball open to all in the evening at the Félines village hall, hosted by DJ Aurélien Béreaux

L’événement Bal des Jeunes Félines a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay