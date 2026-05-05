Bal des Lapins, Parc Claude Leenhardt (Clapièrs), Clapiers

Bal des Lapins Samedi 23 mai, 18h00 Parc Claude Leenhardt (Clapièrs) Hérault

entrée libre, participation libre au profit des artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Les Lapins festifs vous invitent au Bal des Lapins !

Rendez-vous le 23 mai

Initiation aux danses à 18h00

Buvette et repas au son du Bodega Jazz Project à 19h00

Bal avec Rebomb à 20h00

Restauration et buvette sur place

Tram ligne 5 – Parking vélos et voitures

Participation libre et nécessaire au profit des artistes

Toute la famille est la bienvenue, des enfants aux plus âgés.

C’est ouvert aux débutantes et débutants comme aux plus connaisseurs.

C’est joyeux et ça fait du bien !

Parc Claude Leenhardt (Clapièrs) Parc Claude Leenhardt, 34830 Clapiers Clapiers 34830 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lapins-festifs@ik.me »}]

Venez dansez à l’ombre des arbres du Parc Leenhardt à Clapiers Bal Baleti