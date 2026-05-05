Bal des Lapins, Parc Claude Leenhardt (Clapièrs), Clapiers
Bal des Lapins, Parc Claude Leenhardt (Clapièrs), Clapiers samedi 23 mai 2026.
Bal des Lapins Samedi 23 mai, 18h00 Parc Claude Leenhardt (Clapièrs) Hérault
entrée libre, participation libre au profit des artistes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Les Lapins festifs vous invitent au Bal des Lapins !
Rendez-vous le 23 mai
Initiation aux danses à 18h00
Buvette et repas au son du Bodega Jazz Project à 19h00
Bal avec Rebomb à 20h00
Restauration et buvette sur place
Tram ligne 5 – Parking vélos et voitures
Participation libre et nécessaire au profit des artistes
Toute la famille est la bienvenue, des enfants aux plus âgés.
C’est ouvert aux débutantes et débutants comme aux plus connaisseurs.
C’est joyeux et ça fait du bien !
Parc Claude Leenhardt (Clapièrs) Parc Claude Leenhardt, 34830 Clapiers Clapiers 34830 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lapins-festifs@ik.me »}]
Venez dansez à l’ombre des arbres du Parc Leenhardt à Clapiers Bal Baleti