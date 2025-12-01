BAL DES LUTINS Ille-sur-Têt

BAL DES LUTINS

Espace La Catalane Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : 2025-12-20

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Organisé par l’association Fest’Ille Animations et la ville d’Ille-Sur-Têt, le bal des lutins vous attend le samedi 20 décembre 2025 à 15h00, avec au programme: ✨

– Arrivée du Papa Noêl.

-Boîte aux lettres du Père Noêl.

-Animations DJ.

-Mascottes.-…

.

Espace La Catalane Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 91 27 48

English :

Organized by the Fest’Ille Animations association and the town of Ille-Sur-Têt, the elves’ ball awaits you on Saturday, December 20, 2025 at 3:00 pm, with the following program: ??

– Arrival of Santa Claus.

-Santa’s letterbox.

-DJ entertainment.

-Mascots.-…

