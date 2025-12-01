BAL DES LUTINS Ille-sur-Têt
BAL DES LUTINS Ille-sur-Têt samedi 20 décembre 2025.
BAL DES LUTINS
Espace La Catalane Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Organisé par l’association Fest’Ille Animations et la ville d’Ille-Sur-Têt, le bal des lutins vous attend le samedi 20 décembre 2025 à 15h00, avec au programme: ✨
– Arrivée du Papa Noêl.
-Boîte aux lettres du Père Noêl.
-Animations DJ.
-Mascottes.-…
.
Espace La Catalane Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 91 27 48
English :
Organized by the Fest’Ille Animations association and the town of Ille-Sur-Têt, the elves’ ball awaits you on Saturday, December 20, 2025 at 3:00 pm, with the following program: ??
– Arrival of Santa Claus.
-Santa’s letterbox.
-DJ entertainment.
-Mascots.-…
L’événement BAL DES LUTINS Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-12-15 par OTI ROUSSILLON CONFLENT