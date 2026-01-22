Bal des Mandarines Carnaval de la MPT Rue Henri Odièvre Saint-Romain-de-Colbosc

Bal des Mandarines Carnaval de la MPT

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Ça swingue toujours ! Un bal pour enfants dans l’esprit des bals folks traditionnels les danses collectives sont des moments privilégiés de convivialité qui nous ouvrent aux autres et à nous-mêmes.

Le mélange des âges, la rencontre avec des personnes qui ne font pas partie de notre entourage familier, le contact physique (de plus en plus rare aujourd’hui), tout concourt à une plus grande richesse des liens qui nous relient aux autres et au monde.

Réservation obligatoire .

Rue Henri Odièvre Le SiRoCo Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 00 16

