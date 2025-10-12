Bal des marmots en famille Troyes

Bal des marmots en famille Troyes dimanche 12 octobre 2025.

Bal des marmots en famille

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes Aube

Durant une heure, enfants et parents pourront danser au rythme de l’accordéon, de la guitare et du saxophone. Au gré de la fantaisie des musiciens et des animatrices, ils iront chercher des herbes, mettront les mains sur les hanchas , chanteront à pleins poumons qu’ils ne seront jamais sages ou partiront en jets d’eau … Un moment de partage et de convivialité pour les enfants et leurs parents ! .

Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 20 contactmgt@troyes-cm.fr

