Bal des monstres à Plouédern Salle Steredenn Plouédern

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern Finistère
Début : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
L’APEL de l’école Saint Edern vous invite à une soirée terrifiante à la salle Steredenn de Plouédern.
Le Bal des Monstres revient avec une ambiance encore plus déchaînée !
Au programme
Concours de déguisement, dessin et musique. Préparez vos costumes les plus effrayants !
Bal animé par un DJ à partir de 20h, pour faire danser petits et grands sur les tubes du moment et des sons monstrueusement fun !
Animations effrayantes Sessions Just Dance pour bouger en rythme, Blind tests musicaux pour tester vos oreilles. Et bien d’autres surprises !
Buvette & restauration sur place avec le foodtruck Caramiam (Burgers et frites maison).
Réservation possible via le QR code.
Venez nombreux partager un moment monstrueusement fun en famille ! .
Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 50 93 81 58
