Bal des monstres à Plouédern Salle Steredenn Plouédern

Bal des monstres à Plouédern Salle Steredenn Plouédern samedi 18 octobre 2025.

Bal des monstres à Plouédern

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 18:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

L’APEL de l’école Saint Edern vous invite à une soirée terrifiante à la salle Steredenn de Plouédern.

Le Bal des Monstres revient avec une ambiance encore plus déchaînée !

Au programme

Concours de déguisement, dessin et musique. Préparez vos costumes les plus effrayants !

Bal animé par un DJ à partir de 20h, pour faire danser petits et grands sur les tubes du moment et des sons monstrueusement fun !

Animations effrayantes Sessions Just Dance pour bouger en rythme, Blind tests musicaux pour tester vos oreilles. Et bien d’autres surprises !

Buvette & restauration sur place avec le foodtruck Caramiam (Burgers et frites maison).

Réservation possible via le QR code.

Venez nombreux partager un moment monstrueusement fun en famille ! .

Salle Steredenn 9 Route du Stade Plouédern 29800 Finistère Bretagne +33 6 50 93 81 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal des monstres à Plouédern Plouédern a été mis à jour le 2025-10-09 par OT LANDERNEAU DAOULAS