Bal des Monstres Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer

Bal des Monstres Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 29 octobre 2025.

Bal des Monstres

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 18:00:00

fin : 2025-10-29 23:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Les plus jeunes seront entraînés dans la danse du Kiddy Boom à partir de 18:00, avant que la Guinguette on the Dancefloor ne prenne le relais dès 20:00. Sur inscription

Les temps forts d’Halloween à Saint-Aubin !

Quand la nuit tombe sur Saint-Aubin, le calme du bord de mer laisse place à d’étranges murmures. Des ombres se glissent entre les ruelles, des rires inquiétants s’élèvent du vent… C’est le signe le Bal des Monstres arrive !

Le mercredi 29 octobre à 18h, les portes de la salle Aubert s’ouvriront sur une soirée où rien n’est tout à fait ce qu’il paraît…

D’abord, les plus jeunes seront entraînés dans la danse du Kiddy Boom à partir de 18h, avant que la Guinguette on the Dancefloor ne prenne le relais pour ensorceler les plus grands dès 20h. Les créatures les plus téméraires sont invitées à venir et à se mêler à la foule pour célébrer la nuit la plus étrange de l’année !

Pour participer, n’oubliez pas de réserver à damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

Buvette et petite restauration sur place (paiement en chèque ou espèces). .

Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr

English : Bal des Monstres

Younger guests can join in the Kiddy Boom dance from 18:00, before the Guinguette on the Dancefloor takes over at 20:00. Registration required

German : Bal des Monstres

Die Jüngsten werden ab 18:00 Uhr zum Kiddy Boom-Tanz verleitet, bevor ab 20:00 Uhr die Guinguette on the Dancefloor das Zepter übernimmt. Auf Anmeldung

Italiano :

I bambini più piccoli possono partecipare al ballo Kiddy Boom a partire dalle 18:00, prima che la Guinguette on the Dancefloor prenda il sopravvento alle 20:00. Registrazione obbligatoria

Espanol :

Los más pequeños podrán participar en el baile Kiddy Boom a partir de las 18:00, antes de que Guinguette on the Dancefloor tome el relevo a las 20:00. Inscripción obligatoria

L’événement Bal des Monstres Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-11 par Calvados Attractivité