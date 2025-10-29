Bal des Monstres Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer
Bal des Monstres Salle Aubert Saint-Aubin-sur-Mer mercredi 29 octobre 2025.
Bal des Monstres
Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-29 18:00:00
fin : 2025-10-29 23:00:00
2025-10-29
Les temps forts d’Halloween à Saint-Aubin !
Quand la nuit tombe sur Saint-Aubin, le calme du bord de mer laisse place à d’étranges murmures. Des ombres se glissent entre les ruelles, des rires inquiétants s’élèvent du vent… C’est le signe le Bal des Monstres arrive !
Le mercredi 29 octobre à 18h, les portes de la salle Aubert s’ouvriront sur une soirée où rien n’est tout à fait ce qu’il paraît…
D’abord, les plus jeunes seront entraînés dans la danse du Kiddy Boom à partir de 18h, avant que la Guinguette on the Dancefloor ne prenne le relais pour ensorceler les plus grands dès 20h. Les créatures les plus téméraires sont invitées à venir et à se mêler à la foule pour célébrer la nuit la plus étrange de l’année !
Pour participer, n’oubliez pas de réserver à damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr
Buvette et petite restauration sur place (paiement en chèque ou espèces). .
Salle Aubert 122 Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie damien.jeanne@saintaubinsurmer.fr
English : Bal des Monstres
Younger guests can join in the Kiddy Boom dance from 18:00, before the Guinguette on the Dancefloor takes over at 20:00. Registration required
German : Bal des Monstres
Die Jüngsten werden ab 18:00 Uhr zum Kiddy Boom-Tanz verleitet, bevor ab 20:00 Uhr die Guinguette on the Dancefloor das Zepter übernimmt. Auf Anmeldung
Italiano :
I bambini più piccoli possono partecipare al ballo Kiddy Boom a partire dalle 18:00, prima che la Guinguette on the Dancefloor prenda il sopravvento alle 20:00. Registrazione obbligatoria
Espanol :
Los más pequeños podrán participar en el baile Kiddy Boom a partir de las 18:00, antes de que Guinguette on the Dancefloor tome el relevo a las 20:00. Inscripción obligatoria
