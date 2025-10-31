Bal des monstres Soirée Dansante Saint-Gervais-en-Vallière

Bal des monstres Soirée Dansante Saint-Gervais-en-Vallière vendredi 31 octobre 2025.

Bal des monstres Soirée Dansante

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Soirée dansante Le Bal des Monstres entrée gratuite à partir de 19h. Sur place stand maquillage, buvette et restauration. Soirée animée par DJ Luckystars et élection du plus beaux déguisements enfants et adultes (Lots à gagner) .

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@st-gervais-en-valliere.fr

Bal des monstres Soirée Dansante

