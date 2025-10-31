Bal des monstres Soirée Dansante Saint-Gervais-en-Vallière
Bal des monstres Soirée Dansante Saint-Gervais-en-Vallière vendredi 31 octobre 2025.
Bal des monstres Soirée Dansante
7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Soirée dansante Le Bal des Monstres entrée gratuite à partir de 19h. Sur place stand maquillage, buvette et restauration. Soirée animée par DJ Luckystars et élection du plus beaux déguisements enfants et adultes (Lots à gagner) .
7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté mairie@st-gervais-en-valliere.fr
English :
German : Bal des monstres Soirée Dansante
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal des monstres Soirée Dansante Saint-Gervais-en-Vallière a été mis à jour le 2025-10-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III