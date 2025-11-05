Bal des oiseaux Atelier modelage

Le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05

Avec l’artiste Alice Toumit venez expérimenter le plaisir de modeler, malaxer, façonner, étirer… de la pâte autodurcissante pour fabriquer des objets sur le thème des oiseaux. A partir de 8 ans. .

Le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com

English : Bal des oiseaux Atelier modelage

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal des oiseaux Atelier modelage Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2025-10-28 par Côte Ouest Centre Manche