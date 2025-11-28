Bal des oiseaux Bulle de bien-être Bretteville-sur-Ay
Bal des oiseaux Bulle de bien-être Bretteville-sur-Ay vendredi 28 novembre 2025.
Bal des oiseaux Bulle de bien-être
le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche
Tarif : – –
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 19:30:00
2025-11-28
En compagnie de Karine Lenesley, venez profiter de cette bulle de bien-être, un moment pour soi suspendu dans le temps. Pour adultes. .
le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com
English : Bal des oiseaux Bulle de bien-être
