Bal des oiseaux Bulle de bien-être Bretteville-sur-Ay

Bal des oiseaux Bulle de bien-être

le Bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 19:30:00

2025-11-28

En compagnie de Karine Lenesley, venez profiter de cette bulle de bien-être, un moment pour soi suspendu dans le temps. Pour adultes. .

le Bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 mediabrettevillesuray@gmail.com

