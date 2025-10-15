Bal des oiseaux Peinture d’oiseaux Bretteville-sur-Ay

Le bourg Bretteville-sur-Ay Manche

Début : 2025-10-15 14:30:00

fin : 2025-10-15 17:00:00

Date(s) :

2025-10-15

Vous pourrez vous initier à l’aquarelle non diluée avec l’artiste mam’zelle Bulle en réalisant une peinture de l’oiseau que vous aurez préalablement choisi. Cet atelier s’adresse aux adultes et enfants de plus de 10 ans. .

Le bourg Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 04 82 danilabbe@aol.com

