Bal des pompiers à Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Cette année encore, l’amicale des pompiers organise son bal, précédé d’un repas. La réservation pour le repas est obligatoire.

– 12h Cérémonie officielle et apéritif offert par la Mairie de Montcuq

– 19h30 Apéritif offert par le Crédit Agricole

– 20h Repas animé par André Alle

– 22h Bal avec DJ Julien Verdier

– 23h15 Feu d’artifice pyrotechnique

Repas 20 € sur réservation

Accès aux animations gratuit

Stand grillades/buvette en vente libre 20 .

Place de la république Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 6 24 97 01 98 amicalepompiersmontcuq@gmail.com

English :

Once again this year, the firefighters’ association is organizing its ball, preceded by a meal. Reservations are required for the meal.

German :

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Freundeskreis der Feuerwehr seinen Ball, dem ein Essen vorausgeht. Eine Reservierung für das Essen ist erforderlich.

Italiano :

Anche quest’anno l’associazione dei vigili del fuoco organizza il suo ballo, preceduto da un pranzo. La prenotazione per il pranzo è indispensabile.

Espanol :

Un año más, la asociación de bomberos organiza su baile, precedido de una comida. Es imprescindible reservar mesa para la comida.

