Bal des pompiers à Targon Espace René Lazare Targon

Targon

Bal des pompiers à Targon

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Centre d’Incendie et de Secours de Targon et les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnel Bal des Pompiers, un rendez-vous festif, convivial et familial à ne pas manquer !

Au programme

– Portes ouvertes dès 14h pour découvrir la caserne, les véhicules et l’univers des sapeurs-pompiers.

– Animation musicale avec DJ Kano Event pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit.

– Foodtrucks pour satisfaire toutes les envies gourmandes.

– Tombola avec de nombreux lots à gagner.

Ambiance festive, animations et moments de partage pour petits et grands.

En famille, entre amis ou entre collègues, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête ! .

Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 63 69

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English : Bal des pompiers à Targon

L’événement Bal des pompiers à Targon Targon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers