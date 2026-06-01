Bal des pompiers à Targon Espace René Lazare Targon
Bal des pompiers à Targon Espace René Lazare Targon samedi 20 juin 2026.
Targon
Bal des pompiers à Targon
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Centre d’Incendie et de Secours de Targon et les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnel Bal des Pompiers, un rendez-vous festif, convivial et familial à ne pas manquer !
Au programme
– Portes ouvertes dès 14h pour découvrir la caserne, les véhicules et l’univers des sapeurs-pompiers.
– Animation musicale avec DJ Kano Event pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit.
– Foodtrucks pour satisfaire toutes les envies gourmandes.
– Tombola avec de nombreux lots à gagner.
Ambiance festive, animations et moments de partage pour petits et grands.
En famille, entre amis ou entre collègues, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité, du partage et de la fête ! .
Espace René Lazare Allée d’Amour Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 63 69
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English : Bal des pompiers à Targon
L’événement Bal des pompiers à Targon Targon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers