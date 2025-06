BAL DES POMPIERS Aurignac 13 juillet 2025 20:00

Haute-Garonne

BAL DES POMPIERS Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 20 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac vous attend nombreux pour fêter leurs 90 ans !

Venez passer un bon moment convivial !

Les pompiers d’Aurignac fêtent leur 90 ans ! Pour cette édition spéciale du Bal des Pompiers, rejoignez nous pour le repas (pensez à ramener vos couverts) et profitez ensemble du bal et des feux d’artifice à la nuit tombée

Réservations pour le repas auprès de l’ASP d’Aurignac. 20 .

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie aspaurignac@gmail.com

English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac invites you to celebrate their 90th anniversary!

Come and have a great time!

German :

Die Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac erwartet Sie zahlreich, um ihren 90. Geburtstag zu feiern!

Kommen Sie und verbringen Sie einen schönen, geselligen Moment!

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac vi aspetta per festeggiare il suo 90° anniversario!

Venite a godervi la festa!

Espanol :

La Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac le espera para celebrar su 90 aniversario

¡Ven y disfruta de la fiesta!

