BAL DES POMPIERS BEACH PARTY Port-Vendres
dimanche 12 juillet 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
BAL DES POMPIERS BEACH PARTY
Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 01:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Enfilez votre plus belle tenue tropicale et rejoignez la Beach Party des sapeurs-pompiers de la Côte Vermeille. Musique live, DJ et ambiance festive au bord du port vous promettent une soirée conviviale et haute en couleur.
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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03
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English :
Put on your best tropical outfit and join the Côte Vermeille Fire Department’s Beach Party. Live music, a DJ, and a festive atmosphere by the harbor promise a fun and colorful evening.
L’événement BAL DES POMPIERS BEACH PARTY Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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