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AGENDA · Port-Vendres

BAL DES POMPIERS BEACH PARTY Port-Vendres

dimanche 12 juillet 2026 · Port-Vendres

BAL DES POMPIERS BEACH PARTY Port-Vendres

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Quai François Joly
Ville
66660 Port-Vendres
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Port-Vendres

BAL DES POMPIERS BEACH PARTY

Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 01:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Enfilez votre plus belle tenue tropicale et rejoignez la Beach Party des sapeurs-pompiers de la Côte Vermeille. Musique live, DJ et ambiance festive au bord du port vous promettent une soirée conviviale et haute en couleur.
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Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03 

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English :

Put on your best tropical outfit and join the Côte Vermeille Fire Department’s Beach Party. Live music, a DJ, and a festive atmosphere by the harbor promise a fun and colorful evening.

L’événement BAL DES POMPIERS BEACH PARTY Port-Vendres a été mis à jour le 2026-06-29 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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