Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer

Bal des pompiers Cayeux-sur-Mer samedi 12 juillet 2025.

Bal des pompiers

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 20:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Rendez-vous incontournable de l’été, le Bal des Pompiers revient à Cayeux-sur-Mer pour une soirée festive, conviviale et pleine d’ambiance ! Venez danser, chanter et célébrer avec les soldats du feu dans une atmosphère chaleureuse et familiale. Buvette, restauration sur place et bonne humeur garantie ! .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 04 04

