BAL DES POMPIERS Corneilhan
BAL DES POMPIERS Corneilhan samedi 6 juin 2026.
Corneilhan
BAL DES POMPIERS
Place de la République Corneilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le traditionnel bal des sapeurs-pompiers est de retour à Corneilhan !
Le traditionnel bal des sapeurs-pompiers est de retour à Corneilhan ! Musique, gourmandises et bonne humeur seront au rendez-vous ! .
Place de la République Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 aspc34.2017@gmail.com
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English : BAL DES POMPIERS
The traditional firemen’s ball is back in Corneilhan!
L’événement BAL DES POMPIERS Corneilhan a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34