Corneilhan

BAL DES POMPIERS

Place de la République Corneilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le traditionnel bal des sapeurs-pompiers est de retour à Corneilhan !

Le traditionnel bal des sapeurs-pompiers est de retour à Corneilhan ! Musique, gourmandises et bonne humeur seront au rendez-vous ! .

Place de la République Corneilhan 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 73 64 aspc34.2017@gmail.com

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English : BAL DES POMPIERS

The traditional firemen’s ball is back in Corneilhan!

L’événement BAL DES POMPIERS Corneilhan a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34