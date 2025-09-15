Bal des pompiers de Bannalec Stade Jean Bourhis Bannalec

Bal des pompiers de Bannalec

Stade Jean Bourhis Rue de Quimperlé Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Rejoignez-nous pour une soirée festive inoubliable avec un délicieux repas servi de 19h à 22h (sur réservation uniquement).

Poursuivez la soirée avec un concert jusqu’à 1h du matin. Ne manquez pas cette occasion de célébrer en musique et de soutenir vos pompiers ! .

Stade Jean Bourhis Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 38 15 86 34

L’événement Bal des pompiers de Bannalec Bannalec a été mis à jour le 2025-10-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS