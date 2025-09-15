Bal des pompiers de Bannalec Stade Jean Bourhis Bannalec
Bal des pompiers de Bannalec Stade Jean Bourhis Bannalec samedi 4 juillet 2026.
Stade Jean Bourhis Rue de Quimperlé Bannalec Finistère
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
2026-07-04
Rejoignez-nous pour une soirée festive inoubliable avec un délicieux repas servi de 19h à 22h (sur réservation uniquement).
Poursuivez la soirée avec un concert jusqu’à 1h du matin. Ne manquez pas cette occasion de célébrer en musique et de soutenir vos pompiers ! .
Stade Jean Bourhis Rue de Quimperlé Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 38 15 86 34
