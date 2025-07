Bal des Pompiers de Chalais route de Barbezieux Chalais

Bal des Pompiers de Chalais route de Barbezieux Chalais samedi 26 juillet 2025.

Bal des Pompiers de Chalais

route de Barbezieux Centre d’incendie et de secours Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Venez soutenir les pompiers de Chalais en participant à leur bal et soirée DJ en accès libre ! Snack sur place et possibilité de déguster un menu Moules-Frites avec boisson et dessert pour 15 Euros par adulte et 10 Euros par enfant de moins de 12 ans

.

route de Barbezieux Centre d’incendie et de secours Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 14 95 42

English :

Come and support the Chalais firefighters by taking part in their free-access ball and DJ evening! Snack bar on site and the chance to try a Moules-Frites menu with drink and dessert for 15 Euros per adult and 10 Euros per child under 12.

German :

Unterstützen Sie die Feuerwehr von Chalais, indem Sie an ihrem Ball und DJ-Abend bei freiem Eintritt teilnehmen! Snacks vor Ort und die Möglichkeit, ein Moules-Frites-Menü mit Getränk und Dessert für 15 Euro pro Erwachsenem und 10 Euro pro Kind unter 12 Jahren zu genießen

Italiano :

Venite a sostenere i vigili del fuoco di Chalais partecipando alla loro serata di ballo e DJ ad accesso libero! Snack bar in loco e possibilità di provare un menu di Moules-Frites con bevanda e dessert a 15 euro per adulto e 10 euro per bambino sotto i 12 anni

Espanol :

Venga a apoyar a los bomberos de Chalais participando en su velada de baile y DJ de acceso gratuito Snack-bar in situ y posibilidad de degustar un menú Moules-Frites con bebida y postre por 15 euros por adulto y 10 euros por niño menor de 12 años

L’événement Bal des Pompiers de Chalais Chalais a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de tourisme du Sud Charente