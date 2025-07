Bal des pompiers de Chartres 2025 Champhol

À la suite du succès du premier bal réalisé le 13 Juillet 2023, les sapeurs-pompiers de Chartres ont décidé de renouveler ce bal en ouvrant une nouvelle fois les portes de leur caserne de Champhol le dimanche 13 juillet 2025.

Pour cela, l’ensemble du personnel s’est investi dans cette aventure afin de vous proposer une belle soirée ! La soirée commencera à 18h pour se terminer tard dans la nuit. Celle-ci sera ponctuée par différents groupes de musique, de DJ ainsi que du traditionnel SHOW DES POMPIERS… 10 .

Following the success of the first ball held on July 13, 2023, the Chartres fire department has decided to repeat the event by opening the doors of its Champhol fire station once again on Sunday, July 13, 2025.

Nach dem Erfolg des ersten Balls am 13. Juli 2023 hat die Feuerwehr von Chartres beschlossen, diesen Ball zu wiederholen und am Sonntag, den 13. Juli 2025, erneut die Tore ihrer Kaserne in Champhol zu öffnen.

Dopo il successo del primo ballo del 13 luglio 2023, i vigili del fuoco di Chartres hanno deciso di ripetere l’evento aprendo nuovamente le porte della loro caserma di Champhol domenica 13 luglio 2025.

Tras el éxito del primer baile celebrado el 13 de julio de 2023, el cuerpo de bomberos de Chartres ha decidido repetir el acontecimiento abriendo de nuevo las puertas de su parque de bomberos de Champhol el domingo 13 de julio de 2025.

