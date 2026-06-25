Informations pratiques

Champhol

Bal des pompiers de Chartres 2026

2 Rue Louis Blériot Champhol Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 04:00:00

Date(s) :

2026-07-13

À la suite du succès des deux premières éditions, les sapeurs-pompiers de Chartres ont décidé de renouveler l’événement en ouvrant une nouvelle fois les portes de leur caserne de Champhol le lundi 13 juillet 2026.

Pour cela, l’ensemble du personnel s’est investi dans cette aventure afin de vous proposer une belle soirée ! La soirée commencera à 18h30 pour se poursuivre tard dans la nuit. Celle-ci sera ponctuée par différents groupes de musique, de DJ ainsi que du traditionnel SHOW DES POMPIERS… Une tombola sera organisée. Présence d’un foodtruck et d’une buvette. 8 .

2 Rue Louis Blériot Champhol 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Following the success of the first two editions, the Chartres Fire Department has decided to hold the event again, opening the doors of its Champhol fire station once more on Monday, July 13, 2026.

L’événement Bal des pompiers de Chartres 2026 Champhol a été mis à jour le 2026-06-25 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES