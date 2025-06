Bal des pompiers de Granville Yquelon 12 juillet 2025 19:30

Manche

Bal des pompiers de Granville 280 Rue des Mûriers Yquelon Manche

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-13 04:00:00

2025-07-12

5èe édition du Bal des Sapeurs pompiers de Granville au profit des Pupilles et Orphelins des sapeurs pompiers de France.

Nouveauté cette année, paiement tout cashless sur site.

Venez poser vos bracelets avant l’événement.

Interdit aux mineurs non accompagnés d’un de leurs représentant légal.

280 Rue des Mûriers

Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 31 80 02 43 amicalespgranville@gmail.com

English : Bal des pompiers de Granville

5th edition of the Bal des Sapeurs pompiers de Granville, benefiting the Pupilles et Orphelins des sapeurs pompiers de France.

New this year, all cashless payment on site.

Come and get your wristbands before the event.

Minors not accompanied by a legal guardian are forbidden.

German :

ausgabe des Feuerwehrballs in Granville zugunsten der Kinder und Waisen der französischen Feuerwehr.

Neu in diesem Jahr ist die bargeldlose Bezahlung vor Ort.

Kommen Sie vor der Veranstaltung vorbei und legen Sie Ihre Armbänder an.

Minderjährige ohne Begleitung eines gesetzlichen Vertreters sind nicht zugelassen.

Italiano :

5a edizione del Ballo dei Vigili del Fuoco di Granville a favore delle Pupilles et Orphelins des sapeurs pompiers de France.

Novità di quest’anno, pagamento senza contanti sul posto.

Venite a ritirare i vostri braccialetti prima dell’evento.

I minori non accompagnati da un rappresentante legale non sono ammessi.

Espanol :

5ª edición del Baile de Bomberos de Granville a beneficio de Pupilles et Orphelins des sapeurs pompiers de France.

Este año, como novedad, se podrá pagar in situ sin necesidad de efectivo.

Venga a recoger sus pulseras antes del evento.

No se permite la entrada a menores de edad que no vayan acompañados de un representante legal.

L’événement Bal des pompiers de Granville Yquelon a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Granville Terre et Mer