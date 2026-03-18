Bal des pompiers de Granville Centre de secours Yquelon

Bal des pompiers de Granville

Centre de secours 280 Rue des Mûriers Yquelon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-12 04:00:00

Date(s) :

2026-07-11

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Centre de secours 280 Rue des Mûriers Yquelon 50400 Manche Normandie +33 6 31 80 02 43 r.tenniere@sfr.fr

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English : Bal des pompiers de Granville

L’événement Bal des pompiers de Granville Yquelon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Granville Terre et Mer