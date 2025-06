Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Esplanade Langlois La Ciotat 19 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Samedi 19 juillet 2025 de 19h à 2h. Esplanade Langlois Avenue Franklin Roosevelt La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19 02:00:00

2025-07-19

Les pompiers de La Ciotat Ceyreste vous attendent nombreuses et nombreux pour une soirée de fête, de partage et de joie.

Venez vivre une soirée unique au bord de la mer sur l’esplanade Langlois !

Animation et ambiance garanties avec DJ, boissons fraîches, food truck et vue imprenable sur la mer et le coucher de soleil.

Une tenue et un comportement corrects sont exigés. L’organisation se réserve le droit d’entrée. .

Esplanade Langlois Avenue Franklin Roosevelt

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.asplcicey@gmail.com

English :

The La Ciotat Ceyreste fire brigade is looking forward to welcoming you in large numbers for an evening of celebration, sharing and joy.

Come and enjoy a unique evening by the sea on the Langlois esplanade!

German :

Die Feuerwehr von La Ciotat Ceyreste erwartet Sie zahlreich und zahlreich zu einem Abend des Feierns, des Teilens und der Freude.

Erleben Sie einen einzigartigen Abend am Meer auf der Esplanade Langlois!

Italiano :

I Vigili del Fuoco di La Ciotat Ceyreste vi aspettano numerosi per una serata di festa, condivisione e allegria.

Venite a godervi una serata unica in riva al mare sulla spianata di Langlois!

Espanol :

El cuerpo de bomberos de La Ciotat Ceyreste le da la bienvenida a una velada de fiesta, convivencia y alegría.

Venga a disfrutar de una velada única junto al mar en la explanada de Langlois.

L’événement Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste La Ciotat a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme de La Ciotat