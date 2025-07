Bal des pompiers de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy

Dans le petit bois au stade Limogne-en-Quercy Lot

Les pompiers de Limogne organisent une soirée conviviale avec apéritif, tapas et grillades au feu de bois, dans le cadre champêtre du stade.

Sur réservation

– Quincaillerie Morel Bassoul 05 65 31 50 11

– Répondeur presse Mercadier Mathieu 05 65 24 73 08

Amenez vos couverts. 18 .

English :

The Limogne firefighters are organizing a convivial evening with aperitifs, tapas and wood-fired grills, in the country setting of the stadium.

German :

Die Feuerwehr von Limogne organisiert einen geselligen Abend mit Aperitif, Tapas und Gegrilltem vom Holzfeuer in der ländlichen Umgebung des Stadions.

Italiano :

I Vigili del Fuoco di Limogne organizzano una serata conviviale con aperitivo, tapas e grigliate a legna nella cornice campestre dello stadio.

Espanol :

El cuerpo de bomberos de Limogne organiza una velada de convivencia con aperitivo, tapas y parrilladas a la leña en el marco campestre del estadio.

