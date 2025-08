BAL DES POMPIERS DE MAGALAS Magalas

BAL DES POMPIERS DE MAGALAS

14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas Hérault

Bal des pompiers de Magalas à partir de 19h à la salle de la Convivialité.

DJ J.D EVENT’S et BADAUÊ. Restauration sur place, des cadeaux à gogo. Entrée gratuite.

14 Avenue Capitaine Bonnet Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 20 19

English :

Magalas Fire Brigade Ball from 7pm at the Salle de la Convivialité.

DJ J.D EVENT’S and BADAUÊ. Catering on site, gifts galore. Free admission.

German :

Ball der Feuerwehr von Magalas ab 19 Uhr im Salle de la Convivialité.

DJ J.D EVENT’S und BADAUÊ. Verpflegung vor Ort, Geschenke à gogo. Freier Eintritt.

Italiano :

Ballo dei Vigili del Fuoco di Magalas dalle 19.00 nella Salle de la Convivialité.

DJ J.D EVENT’S e BADAUÊ. Catering in loco, regali a volontà. Ingresso libero.

Espanol :

Baile del Cuerpo de Bomberos de Magalas a partir de las 19.00 horas en la Salle de la Convivialité.

DJ J.D EVENT’S y BADAUÊ. Catering in situ, regalos en abundancia. Entrada gratuita.

