Bal des pompiers de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux
samedi 18 juillet 2026 · Montignac-Lascaux
Informations pratiques
Montignac-Lascaux
Bal des pompiers de Montignac-Lascaux
Place du 8 mai 1945 Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
19h. On compte sur vous pour mettre le feu à la piste de danse ! Venez comme vous êtes et repartez avec des souvenirs (et peut-être quelques courbatures). Gratuit
Les pompiers sont prêts… mais cette fois, ce n’est pas pour éteindre un incendie.
On compte sur vous pour mettre le feu à la piste de danse !
Préparez-vous à une soirée où
les verres se lèvent,
les chaussures souffrent,
les fous rires s’enchaînent,
et les voisins entendront parler de nous !
Une seule consigne venez comme vous êtes… repartez avec des souvenirs (et peut-être quelques courbatures).
Le Bal des Pompiers de Montignac-Lascaux, c’est LA soirée de l’été !
Buvette et restauration sur place .
Place du 8 mai 1945 Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 80 18
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English : Bal des pompiers de Montignac-Lascaux
7 p.m. We’re counting on you to set the dance floor on fire! Come as you are and leave with some great memories (and maybe a few aches and pains). Free
L’événement Bal des pompiers de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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