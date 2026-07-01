Informations pratiques

Montignac-Lascaux

Bal des pompiers de Montignac-Lascaux

Place du 8 mai 1945 Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

19h. On compte sur vous pour mettre le feu à la piste de danse ! Venez comme vous êtes et repartez avec des souvenirs (et peut-être quelques courbatures). Gratuit

Les pompiers sont prêts… mais cette fois, ce n’est pas pour éteindre un incendie.

On compte sur vous pour mettre le feu à la piste de danse !

Préparez-vous à une soirée où

les verres se lèvent,

les chaussures souffrent,

les fous rires s’enchaînent,

et les voisins entendront parler de nous !

Une seule consigne venez comme vous êtes… repartez avec des souvenirs (et peut-être quelques courbatures).

Le Bal des Pompiers de Montignac-Lascaux, c’est LA soirée de l’été !

Buvette et restauration sur place .

Place du 8 mai 1945 Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 80 18

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English : Bal des pompiers de Montignac-Lascaux

7 p.m. We’re counting on you to set the dance floor on fire! Come as you are and leave with some great memories (and maybe a few aches and pains). Free

L’événement Bal des pompiers de Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère