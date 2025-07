Bal des pompiers de Querrien et feu d’artifice Rue du Stade Querrien

Bal des pompiers de Querrien et feu d’artifice Rue du Stade Querrien dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers de Querrien et feu d’artifice

Rue du Stade Le boulodrome Querrien Finistère

️ Jambon à l’os et pommes de terre à l’ancienne des Saveurs Paysannes,

Glaces artisanales La Fermière,

Bal en plein air animé par DJ Atao,

Buvette (CB acceptée),

Feu d’artifice offert par la Mairie.

♻️ Pensez à vos écocups (consigne 1€)

Un beau moment à partager en famille et entre amis, dans une ambiance simple et chaleureuse.

Partagez l’évènement autour de vous et venez nombreux ! .

Rue du Stade Le boulodrome Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 71 37 57

