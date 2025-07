Bal des Pompiers de Saint-Claude Place Louis XI Saint-Claude

Bal des Pompiers de Saint-Claude Place Louis XI Saint-Claude dimanche 13 juillet 2025.

Place Louis XI Halle de la Grenette Saint-Claude Jura

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-14 03:00:00

2025-07-13

Après des dizaines d’années d’attente, le Bal des Sapeurs-Pompiers revient enfin à Saint-Claude !

Le dimanche 13 juillet, la Halle de la Grenette s’enflammera (en toute sécurité ??) à partir de 18h pour une soirée festive et conviviale. Au programme concert live, DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit, food trucks gourmands, buvette rafraîchissante et animations pour petits et grands. C’est le rendez-vous incontournable pour célébrer la veille de la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et familiale. Venez nombreux pour écrire avec nous la première page d’une nouvelle tradition ! .

Place Louis XI Halle de la Grenette Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté asp39200@gmail.com

