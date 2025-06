Bal des pompiers d’Etroussat Étroussat 12 juillet 2025 19:00

Allier

Bal des pompiers d’Etroussat Salle des fêtes Étroussat Allier

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif réduit

Tarif enfant (5 à 12 ans).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 23:30:00

Date(s) :

2025-07-12

L’Amicale des Sapeurs‑Pompiers organise un repas dès 19 h à la salle polyvalente de la mairie (12 rue de la Mairie). Suivront le bal animé et un superbe feu d’artifice vers 23 h. Ambiance festive garantie !

Salle des fêtes

Étroussat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 42 70

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers is organizing a meal starting at 7pm in the multi-purpose hall at the town hall (12 rue de la Mairie). This will be followed by a lively ball and a superb fireworks display at around 11pm. Festive atmosphere guaranteed!

German :

Die Amicale des Sapeurs?Pompiers organisiert ab 19 Uhr ein Essen im Mehrzwecksaal des Rathauses (12 rue de la Mairie). Anschließend gibt es einen Tanz und ein Feuerwerk gegen 23 Uhr. Festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs?Pompiers organizza un pranzo a partire dalle 19.00 nella sala polivalente del municipio (12 rue de la Mairie). Seguirà un ballo vivace e uno splendido spettacolo pirotecnico alle 23 circa. Un’atmosfera di festa garantita!

Espanol :

La Amicale des Sapeurs Pompiers organiza una comida a partir de las 19.00 horas en la sala polivalente del ayuntamiento (12 rue de la Mairie). A continuación, habrá un animado baile y un magnífico espectáculo de fuegos artificiales hacia las 23.00 horas. Ambiente festivo garantizado

L’événement Bal des pompiers d’Etroussat Étroussat a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme Val de Sioule