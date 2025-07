Bal des pompiers rue de la Gare Dompaire

Bal des pompiers

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 20:00:00

Bal des Pompiers.

Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Buvette et restauration.Tout public

rue de la Gare Salle polyvalente Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 6 37 79 31 82 amicalespdompaire@gmail.com

English :

Firemen’s Ball.

Organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.

Refreshments and catering.

German :

Ball der Feuerwehrleute.

Organisiert von der Amicale des Sapeurs Pompiers (Freundeskreis der Feuerwehr).

Getränke und Speisen.

Italiano :

Ballo dei vigili del fuoco.

Organizzato dall’Amicale des Sapeurs Pompiers.

Rinfresco e catering.

Espanol :

Baile de los bomberos.

Organizado por la Amicale des Sapeurs Pompiers.

Refrescos y catering.

