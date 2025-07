Bal des Pompiers et Feu d’Artifice | Châteaubourg Parc Bel Air Châteaubourg

Bal des Pompiers et Feu d’Artifice | Châteaubourg Parc Bel Air Châteaubourg dimanche 13 juillet 2025.

Bal des Pompiers et Feu d’Artifice | Châteaubourg

Parc Bel Air Espace Bel Air Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

C’est une soirée des plus festives qui s’annonce le 13 juillet ! La Ville et l’Amicale des sapeurs-pompiers de Châteaubourg vous invitent à venir danser et passer une chouette soirée.

Programme :

À partir de 19h, sur le parking Bel Air l’Harmonie Saint-Martin de Louvigné-du-Désert et l’orchestre Starlight feront danser petits et grands !

Vers 23h, dans le parc Bel Air place au feu d’artifice !

Gratuit. Tonneau de dons en faveur d’œuvres caritatives.

Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le périmètre de l’événement.

Buvette et restauration :

L’Amicale des Sapeurs-pompiers est à la manœuvre ! L’équipe de volontaires constituée pour l’occasion vous accueillera au sein de 3 buvettes thématiques, dans la joie et la bonne humeur.

Retrouvez de quoi vous restaurez sur place, grâce aux foodtrucks présents :

Chez Lisa traiteur libanais

Le P’tit Kreol spécialités de l’île de la Réunion

B & b burgers originaux

Glaces Van Valenberg glaces bio fabriquées à Janzé

Glaces Mundo Givrae glaces fabriquées à Châteaubourg

Chez Fanfan petits plats gourmands .

Parc Bel Air Espace Bel Air Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 31 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal des Pompiers et Feu d’Artifice | Châteaubourg Châteaubourg a été mis à jour le 2025-07-04 par OT VITRE