Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet Saint-Sever 13 juillet 2025 18:00

Landes

Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet Parc de Toulouzette Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Fêtons ensemble le 14 juillet !!

Dès 18h ouverture de la buvette

A partir de 19h repas place du Tour du Sol (16€ / 10€)

A 23h, feu d’artifice au parc de Toulouzette suivi du bal des pompiers avec DJ Houillez.

Venez nombreux !

Parc de Toulouzette

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 00 02

English : Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet

Let’s celebrate July 14th together!

From 6pm: refreshment stand opens

From 7pm: meal at Place du Tour du Sol (16? / 10?)

At 11pm, fireworks in Toulouzette park, followed by a firemen’s ball with DJ Houillez.

Come one, come all!

German : Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet

Feiern wir gemeinsam den 14. Juli!!!

Ab 18 Uhr: Öffnung der Buvette

Ab 19 Uhr: Essen auf dem Place du Tour du Sol (16? / 10?)

Um 23 Uhr: Feuerwerk im Parc de Toulouzette, gefolgt vom Feuerwehrball mit DJ Houillez.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Festeggiamo insieme il 14 luglio!

Dalle 18:00: apertura del punto di ristoro

Dalle 19:00: pasto in Place du Tour du Sol (16? / 10?)

Alle 23:00, fuochi d’artificio nel parco della Toulouzette seguiti dal ballo dei pompieri con DJ Houillez.

Venite tutti!

Espanol : Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet

Celebremos juntos el 14 de julio

A partir de las 18.00 horas: apertura del puesto de refrescos

A partir de las 19:00: comida en la plaza de la Tour du Sol (16? / 10?)

A las 23:00, fuegos artificiales en el parque de la Toulouzette seguidos del baile de los bomberos con DJ Houillez.

Vengan todos

L’événement Bal des pompiers et Feu d’artifice du 13 juillet Saint-Sever a été mis à jour le 2025-06-20 par Landes Chalosse