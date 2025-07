Bal des pompiers et feu d’artifice Lannilis

Bal des pompiers et feu d’artifice Lannilis dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers et feu d’artifice

Lieu-dit Kergroas Lannilis Finistère

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-07-13

Le traditionnel Bal des Pompiers de Lannilis est de retour !

Préparez vos plus beaux pas de danse !

Au programme :

Barbecue pour régaler les gourmands

Feu d’artifice à 23h30 pour illuminer la soirée

Et ensuite… DJ Rico prendra les commandes de la scène, accompagné des pompiers eux-mêmes pour mettre le feu à l’ambiance !

Rires, danse, bonne humeur et énergie garantie jusqu’au bout de la nuit !

Venez nombreux partager un moment convivial et festif avec les sapeurs-pompiers de Lannilis. Une belle occasion de soutenir ceux qui veillent sur nous… et de les voir mettre l’ambiance comme jamais !

Tout le monde est bienvenu petits, grands, voisins, amis, familles, et même ceux qui dansent mal ! .

Lieu-dit Kergroas Lannilis 29870 Finistère Bretagne

