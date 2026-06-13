Lorquin

Bal des pompiers et feu d’artifice

11 Rue du Général de Gaulle Centre de secours Lorquin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

L’amicale des sapeurs-pompiers de Lorquin vous invite à son bal populaire ! Ambiance musicale, lâché de ballons au crépuscule pour les enfants, buvette et restauration toute la soirée. Tentez de gagner un séjour au Center Parcs Les Trois Forêt en participant à la tombola. Le clou de la soirée sera le feu d’artifice tiré en fin de soirée.Tout public

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11 Rue du Général de Gaulle Centre de secours Lorquin 57790 Moselle Grand Est amicale.uo.lorquin@gmail.com

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English :

The Lorquin Firefighters’ Association invites you to its community dance! Enjoy live music, a balloon release at dusk for the kids, and refreshments and food available all evening. Enter the raffle for a chance to win a stay at Center Parcs Les Trois Forêts. The highlight of the evening will be the fireworks display at the end of the night.

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Lorquin a été mis à jour le 2026-06-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG