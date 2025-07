Bal des pompiers et Feu d’artifice Lus-la-Croix-Haute

Bal des pompiers et Feu d’artifice Lus-la-Croix-Haute dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers et Feu d’artifice

Place Pierre Bouvet Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13 00:00:00

Date(s) :

2025-07-13

On vous attend nombreux au Bal de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de notre commune. L’ACCA vous proposera ces grillades frites et après le feu d’artifice de la commune, venez danser avec DJ Gab

.

Place Pierre Bouvet Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicale.sp.lus@gmail.com

English :

We look forward to seeing you at the Amicale des Sapeurs Pompiers Ball. The ACCA will be serving grilled and fried meats, and after the fireworks, come and dance with DJ Gab

German :

Wir erwarten Sie zahlreich auf dem Ball der Amicale des Sapeurs Pompiers unserer Gemeinde. Die ACCA wird Ihnen diese Grillspezialitäten mit Pommes frites anbieten und nach dem Feuerwerk der Gemeinde können Sie mit DJ Gab tanzen

Italiano :

Vi aspettiamo al ballo dell’Amicale des Sapeurs Pompiers. L’ACCA servirà cibo alla griglia e fritto e, dopo i fuochi d’artificio, potrete ballare con DJ Gab

Espanol :

Esperamos verte en el Baile de Pompis de la Amicale des Sapeurs. La ACCA servirá comida a la parrilla y frita, y después de los fuegos artificiales locales, ven a bailar con DJ Gab

L’événement Bal des pompiers et Feu d’artifice Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2025-07-08 par Office de Tourisme du Pays Diois