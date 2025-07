Bal des pompiers et feu d’artifices Abreschviller

Bal des pompiers et feu d’artifices Abreschviller dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers et feu d’artifices

1 rue de la Sarre Rouge Caserne des pompiers Abreschviller Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13 18:30:00

fin : 2025-07-13 23:59:00

Date(s) :

2025-07-13

Le bal est de retour dans la caserne des pompiers ! Soirée animée par l’orchestre Tempo.

Il y aura de la restauration et une buvette sur place.

Un feu d’artifice conclura la soirée.Tout public

0 .

1 rue de la Sarre Rouge Caserne des pompiers Abreschviller 57560 Moselle Grand Est +33 3 87 03 76 21 antoine.maire@sdis57.fr

English :

The ball is back in the fire station! An evening of entertainment by the Tempo orchestra.

Food and refreshments will be available on site.

A fireworks display concludes the evening.

German :

Der Ball ist wieder in der Feuerwache! Der Abend wird von der Band Tempo moderiert.

Es wird vor Ort Essen und Trinken geben.

Ein Feuerwerk wird den Abend beschließen.

Italiano :

Il ballo torna in caserma! La serata sarà presentata dall’orchestra Tempo.

Ci saranno cibo e rinfreschi in loco.

Uno spettacolo pirotecnico concluderà la serata.

Espanol :

¡Vuelve el baile al parque de bomberos! La velada estará amenizada por la orquesta Tempo.

Habrá comida y refrescos.

Los fuegos artificiales pondrán el broche final a la velada.

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifices Abreschviller a été mis à jour le 2025-07-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG