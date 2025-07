Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn

Bal des pompiers et son feu d’artifice Stade de rugby Al Cartero Salies-de-Béarn dimanche 13 juillet 2025.

Bal des pompiers et son feu d’artifice

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le bal des pompiers est de retour !

A partir de 19h dîner au club house du Rugby.

Menu adulte coeur de canard ou txistorra, frites, fromage, salade de fruits, vin et café compris 15€

Menu enfant (- de 12 ans) Hot Dog, frites, boisson et salade de fruits. 8€

Soirée animée par The Count Three, Electric Sirens et Podium Insomnia.

23h feu d’artifice pour tous ! .

Stade de rugby Al Cartero Rue Félix Pécaut Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 97 59 49

English : Bal des pompiers et son feu d’artifice

German : Bal des pompiers et son feu d’artifice

Italiano :

Espanol : Bal des pompiers et son feu d’artifice

L’événement Bal des pompiers et son feu d’artifice Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Béarn des Gaves