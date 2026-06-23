Informations pratiques

Fay-de-Bretagne

BAL DES POMPIERS

Site des étangs Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Bal des pompiers

Bal des pompiers , soirée dansante, restauration et buvette .

Site des étangs Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Firemen’s Ball

L’événement BAL DES POMPIERS Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays Erdre Canal Forêt