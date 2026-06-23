AGENDA · Fay-de-Bretagne
BAL DES POMPIERS Fay-de-Bretagne
samedi 4 juillet 2026 · Fay-de-Bretagne
Informations pratiques
Fay-de-Bretagne
BAL DES POMPIERS
Site des étangs Fay-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Bal des pompiers
Bal des pompiers , soirée dansante, restauration et buvette .
Site des étangs Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Firemen’s Ball
L’événement BAL DES POMPIERS Fay-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays Erdre Canal Forêt
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