Bal des pompiers Fay-sur-Lignon

Bal des pompiers Fay-sur-Lignon samedi 25 octobre 2025.

Bal des pompiers

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-25 22:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Bal des pompiers de Fay, dès 22h30.

Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Fay Fire Brigade Ball, from 10:30pm.

German :

Ball der Feuerwehr von Fay, ab 22:30 Uhr.

Italiano :

Ballo dei Vigili del Fuoco di Fay, dalle 22.30.

Espanol :

Baile del Cuerpo de Bomberos de Fay, a partir de las 22.30 horas.

