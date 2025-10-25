Bal des pompiers Fay-sur-Lignon
Bal des pompiers Fay-sur-Lignon samedi 25 octobre 2025.
Bal des pompiers
Salle de Mathias Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-25 22:30:00
2025-10-25
Bal des pompiers de Fay, dès 22h30.
Salle de Mathias Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Fay Fire Brigade Ball, from 10:30pm.
German :
Ball der Feuerwehr von Fay, ab 22:30 Uhr.
Italiano :
Ballo dei Vigili del Fuoco di Fay, dalle 22.30.
Espanol :
Baile del Cuerpo de Bomberos de Fay, a partir de las 22.30 horas.
