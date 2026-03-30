Bal des pompiers Quais de l’Aumance Hérisson

Bal des pompiers

Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Chaque été les sapeurs-pompiers de Hérisson vous invitent à une soirée dansante et conviviale lors du traditionnel Bal des pompiers qui se tiendra, cette année, le samedi 1er août à l’Espace Jacques Gaulme de Hérisson.

Gratuit.

Buvette sur Place.

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Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jeanyves.alinot@orange.fr

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English :

Every summer, the Hérisson fire department invites you to a convivial evening of dancing at the traditional Bal des pompiers , to be held this year on Saturday August 1 at the Espace Jacques Gaulme in Hérisson.

Free admission.

Refreshment bar on site.

L’événement Bal des pompiers Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme