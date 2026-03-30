Bal des pompiers Quais de l’Aumance Hérisson
Bal des pompiers Quais de l’Aumance Hérisson samedi 1 août 2026.
Bal des pompiers
Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Chaque été les sapeurs-pompiers de Hérisson vous invitent à une soirée dansante et conviviale lors du traditionnel Bal des pompiers qui se tiendra, cette année, le samedi 1er août à l’Espace Jacques Gaulme de Hérisson.
Gratuit.
Buvette sur Place.
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Quais de l’Aumance Espace Jacques Gaulme Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jeanyves.alinot@orange.fr
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English :
Every summer, the Hérisson fire department invites you to a convivial evening of dancing at the traditional Bal des pompiers , to be held this year on Saturday August 1 at the Espace Jacques Gaulme in Hérisson.
Free admission.
Refreshment bar on site.
L’événement Bal des pompiers Hérisson a été mis à jour le 2026-03-25 par Montluçon Tourisme
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