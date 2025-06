Bal des Pompiers La Chaise-Dieu 13 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Bal des Pompiers Caserne des Pompiers La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Traditionnel bal des Pompiers en l’honneur de la fête nationale le 13 Juillet à la caserne des pompiers de la Chaise-Dieu. repas sur réservation

Caserne des Pompiers

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 09 81

English :

Traditional firemen’s ball in honor of Bastille Day on July 13 at the La Chaise-Dieu fire station. Meals on reservation

German :

Traditioneller Feuerwehrball zu Ehren des Nationalfeiertags am 13. Juli in der Feuerwehrkaserne von La Chaise-Dieu. Essen auf Vorbestellung

Italiano :

Tradizionale ballo dei pompieri in onore delle festività il 13 luglio presso la caserma dei pompieri di La Chaise-Dieu. Pasto disponibile su prenotazione

Espanol :

Tradicional baile de bomberos con motivo de las fiestas patronales, el 13 de julio en el parque de bomberos de La Chaise-Dieu. Comida disponible previa reserva

