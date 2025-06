Bal des pompiers – Place l’hôtel de ville Le Bugue 13 juillet 2025 19:00

Dordogne

Bal des pompiers Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Gratuit

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Comme tous les ans, les sapeurs-pompiers du Bugue, vous proposent leur traditionnel bal du 13 juillet. Venez retrouver les sapeurs-pompiers du Bugue à partir de 19H.

Buvette, grillades-frites, DJ, bandas, tombola.

Feux d’artifice.

Place l’hôtel de ville 1 place de l’hôtel de ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

English : Bal des pompiers

As every year, the Le Bugue fire department will be holding its traditional July 13th ball. Come and join the Le Bugue fire department from 7pm.

Refreshment bar, grills and French fries, DJ, bandas, tombola.

Fireworks display.

German : Bal des pompiers

Wie jedes Jahr veranstaltet die Feuerwehr von Le Bugue am 13. Juli ihren traditionellen Ball. Treffen Sie die Feuerwehr von Bugue ab 19 Uhr.

Getränkestand, Grill und Pommes frites, DJ, Bandas, Tombola.

Feuerwerk.

Italiano :

Come ogni anno, i Vigili del Fuoco di Le Bugue organizzano il tradizionale ballo del 13 luglio. Unitevi ai vigili del fuoco di Le Bugue a partire dalle 19.00.

Bar, grigliate e patatine, DJ, bandas, tombola.

Spettacolo pirotecnico.

Espanol : Bal des pompiers

Como cada año, el cuerpo de bomberos de Le Bugue celebrará su tradicional baile del 13 de julio. Ven y únete a los bomberos de Le Bugue a partir de las 19h.

Bar de refrescos, parrilladas y patatas fritas, DJ, bandas, tómbola.

Castillo de fuegos artificiales.

