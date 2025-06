Bal des pompiers Mirabel-aux-Baronnies 13 juillet 2025 07:00

Drôme

Bal des pompiers Tennis Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Bal des pompiers (sauver ou … servir)

Buvette à partir de 19h au tennis pour découvrir les vins des domaines viticoles des alentours

Repas 20h-22h 22€ adultes / 12€ enfants 12 ans menu aioli, fromage, dessert, café

Bal avec DJ Greg de 22h à 2h

.

Tennis

Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 14 54

English :

Firemen’s ball (save or … serve)

Refreshment bar from 7pm at the tennis court to discover wines from local wineries

Meal 8-10pm: 22? adults / 12? children under 12: aioli menu, cheese, dessert, coffee

Ball with DJ Greg from 10pm to 2am

German :

Feuerwehrball (retten oder … dienen)

Getränkeausschank ab 19 Uhr auf dem Tennisplatz, um die Weine der umliegenden Weingüter zu entdecken

Essen 20h-22h: 22? Erwachsene / 12? Kinder unter 12 Jahren: Aioli-Menü, Käse, Dessert, Kaffee

Tanz mit DJ Greg von 22 bis 2 Uhr

Italiano :

Palla dei pompieri (salvare o … servire)

Bar di ristoro dalle 19.00 presso il campo da tennis, dove potrete scoprire i vini delle cantine locali

Pasto dalle 20.00 alle 22.00: 22? adulti / 12? bambini sotto i 12 anni: menù aioli, formaggio, dessert, caffè

Ballo con DJ Greg dalle 22.00 alle 2.00

Espanol :

Baile de bomberos (guardar o … servir)

Bar de refrescos a partir de las 19 h en la pista de tenis, donde podrá descubrir los vinos de las bodegas locales

Comida de 20h a 22h: 22? adultos / 12? niños menores de 12 años: menú alioli, queso, postre, café

Baile con DJ Greg de 22h a 2h

mis à jour le 2025-06-20